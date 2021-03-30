На Ставрополье двоих мужчин подозревают в продаже киселя с токсичным составом

В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении отца и сына. Правоохранители подозревают их в сбыте продукции, которая не отвечает требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, с мая по декабрь 2020 года подозреваемые изготавливали и продавали кисель на одном из рынков в городе Пятигорске. В образцах продукции, которые были отправлены на экспертизу, было обнаружено токсичное вещество, которое оказывает угнетающее действие на центральную нервную систему, вплоть до вреда средней степени тяжести. У человека с повышенной аллергичностью вещество может вызвать анафилактический шок.

Наталья Шинкарева