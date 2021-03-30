«Ответственное потребление не из дешевых удовольствий»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как остатки производства используются для создания сумок и брелоков.

Приятный во всех отношениях бренд Loewe представил очень симпатичный проект. Называется он The Surplus Project и выстроен, как можно понять из названия, вокруг излишек производства. В Loewe решили придумать, как использовать те материалы, которые остались от прошлых коллекций, чтобы сделать что-то не только красивое, но и не оказывающее большое воздействие на окружающую среду.

Продукт, созданный в рамках проекта, — плетеная кожаная сумка. Использовали для нее две узнаваемые кожи Loewe — мягкую гладкую и зерненую. Всего на данный момент в коллекции восемь моделей: плетеные сумки в разных расцветках и кожаные брелоки. Цена сумки — €2350, брелока — €305. Немало, но ответственное потребление, особенно в люксе, вообще не из дешевых удовольствий.

Loewe не первый бренд, который решил художественно переосмыслить остатки. Среди известных примеров проект Hermes, в котором немало аксессуаров и объектов из кожи. Менее известная история — проект кожевенной мануфактуры Bulgari по созданию очаровательных игрушек-брелоков из остатков кожи на производстве.