ФСБ проводит следственные действия в компании «Комиавиатранс»

Сотрудники управления ФСБ России по Республике Коми проводят оперативно-следственные действия в офисе региональной авиакомпании «Комиавиатранс», сообщили ТАСС в ведомстве. Причины оперативных мероприятий пока не уточняются.

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные и оперативно-следственные действия (в "Комиавиатрансе".— “Ъ”)»,— сказал собеседник агентства. В приемной авиакомпании сообщили, что работают в обычном режиме, все рейсы выполняются.

«Комиавиатранс» создали в 1998 году, единственный акционер — региональный комитет имущественных и земельных отношений Коми. Рейсы были открыты во все крупные города республики и 11 городов России. В 2020 году глава Коми Владимир Уйба сообщил о заключении соглашений по реструктуризации долгов по лизинговым платежам за приобретенные самолеты.