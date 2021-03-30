В Челябинске сотрудника банка заподозрили в торговле личными данными клиентов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника кредитной организации, подозреваемого в разглашении банковской тайны.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, по версии следствия, в октябре-декабре 2020 года финансовый консультант операционного офиса одного из банков, имевший доступ к базе данных клиентов, передал заинтересованному лицу через мессенджер персональные данные более 100 человек, получив за это не менее 200 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ (разглашении сведений, составляющих банковскую тайну, из корыстной заинтересованности). Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области, которые занимаются оперативным сопровождением дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения подозреваемому. Расследование продолжается.