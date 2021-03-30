В Ярославле разрушается новая плитка на отремонтированной по нацпроекту улице

В центре города Ярославля на улицах Республиканская и Советская разрушается уложенная два года назад во время ремонта улиц, тротуарная плитка, сообщил 30 марта на оперативном совещании у мэра города председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Господин Ефремов уточнил, что ремонт улицы Республиканская проходил в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По его мнению, разрушение плитки произошло из-за применяемого в городе химического реагента.

«На улице Республиканской, где находится школа искусств имени Леонида Собинова, там каким-то раствором посыпали, что она начала проедаться. И по Советской, вдоль Сбербанка, там вообще разрушения такие. Ужас, что происходит»,— рассказал "Ъ-Ярославль" после совещания господин Ефремов.

Глава муниципалитета отметил, что в ходе совещания мэр Ярославля Владимир Волков, получив данную информацию, поручил выяснить причину разрушения плитки.

«Дано поручение Горзеленхозстрою разобрался, с чем связано разрушение плитки»,— уточнил Артур Ефремов.

Дарья Сабаева