В Нижнем Новгороде задержали группу высокопоставленных офицеров транспортной полиции

В Нижнем Новгороде на выходе из своего дома сотрудниками ФСБ задержан глава регионального линейного управления МВД России на транспорте полковник полиции Алексей Епишин. Как сообщает Telegram-канал «Опер пишет», его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Одновременно с главой управления задержаны заместитель начальника управления Антон Емелин, заместитель начальника Дмитрий Свистунов, начальник отдела кадров Вафа Арифуллин, командир батальона ППС Владимир Мищенко. Возбуждено уголовное дело.

По данным Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, высокопоставленных офицеров полиции подозревают в том, что в декабре 2020 года они получили более 1 млн руб. от своих подчиненных в качестве «откатов» за выписанные премии. Размер «благодарности» от каждого сотрудника составлял 10–15 тыс. руб.

В управлении и по месту жительства задержанных проходят обыски. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Приволжская транспортная прокуратура признала решение о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным.

Как ранее писал "Ъ-Приволжье", в декабре 2020 года в Нижнем Новгороде был задержан бывший руководитель областного ГУ ФСИН Николай Теущаков, за несколько дней до этого уволившийся со своей должности. Его заподозрили в получении откатов от своих подчиненных. Также были задержаны и арестованы несколько офицеров среднего звена нижегородского управления ФСИН, якобы получавших определенный процент от выплачиваемых личному составу премий. Генерал Теущаков был арестован на два месяца, а в феврале 2021 года переведен под домашний арест.

Об откатах в УМВД по Приморскому краю читайте в материале “Ъ”.

Андрей Репин, Нижний Новгород