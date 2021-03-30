В Татарстане бизнесмена обвинили в уклонении от уплаты 16 млн рублей налогов

В Татарстане в ближайшее время будут судить 39-летнего директора предприятия (имя и название не упоминаются). Его обвиняют в уклонении от уплаты 16 млн руб. налогов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Следствие считает, что с начала 2015 года по сентябрь 2017-го обвиняемый включил в декларации по НДС ложные данные о незаконных налоговых вычетах по фиктивным взаимоотношениям с подконтрольной ему организацией. В итоге ему удалось занизить налогооблагаемую базу и уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 16 млн руб., уточнили в СКР.

Вину бизнесмен не признал. Но ущерб он возместил, отметили в ведомстве.

"Ъ-Казань"