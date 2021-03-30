В Ярославской области еще два человека умерли от коронавируса и 88 заболели

В Ярославской области за прошедшие сутки зафиксировано еще две смерти от коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб. По данным оперативного штаба, в регионе в течение последних суток было зафиксировано 88 новых случаев заболевания COVID-19. За это же время в области 77 человек выздоровели и выписаны из больниц.

По сведениям на 30 марта всего в Ярославской области с начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено 36005 случаев заболевания COVID-19. Из общего числа заболевших коронавирусом 34357 человек вылечились. 481 пациент, болевший коронавирусом, умер.

Антон Антонов