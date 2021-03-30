В Барнауле ведущего экономиста завода обвиняют в получении «откатов» на 3,5 млн рублей

Перед судом предстанет ведущий экономист отдела материально-технического обеспечения одного из заводов Барнаула, который обвиняется в получении коммерческого подкупа, сообщили в краевом управлении Следственного комитета РФ. Там установили, что с 2013-го по 2020 год экономист получил от директора коммерческой фирмы «откаты» на общую сумму более 3,5 млн руб. Денежные средства предназначались за выбор фирмы поставщиком технической продукции для нужд завода.

Преступление раскрыли сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю. На основании их материалов следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). В ходе следствия экономист признал вину в совершенном преступлении. В целях обеспечения гражданского иска следователи добились ареста имущества обвиняемого на сумму свыше 1 млн руб.

Илья Николаев