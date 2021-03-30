Орловская область расширит посевы масличных культур на более 22 тыс. га

В 2021 году в Орловской области планируется расширить посевные площади масличных культур на 22,1 тыс. га, сообщила пресс-служба регионального правительства. В частности, площади посева рапса ярового увеличат на 3,7 тыс. га, посевы сои на 3,6 тыс. га.

В целом посевная площадь сельскохозяйственных культур в регионе ожидается на уровне более 1,3 млн га. Яровой сев планируется на 782,8 тыс. га. На 450,4 тыс. га — яровые зерновые, зернобобовые и крупяные культуры. На 22,9 тыс. га возрастет площадь посева технических культур — до 285,3 тыс. га. Площадь посева кормовых вырастет на 8,8 тыс. га к 2020 году до 92,9 тыс. га. Под картофель и овощебахчевые культуры выделят на 6,5 тыс. га больше, чем в 2020 году — 24,3 тыс. га.

Яровую пшеницу посеют на 106,3 тыс. га, увеличив площади на 4,6 тыс. га к 2020 году. Посевы сахарной свеклы к 2020 году вырастут на 2,3 тыс. га и составят 47,5 тыс. га.

Под урожай 2021 года посеяно 473 тыс. га озимых культур, в том числе 451,5 тыс. га озимых зерновых культур и 21,5 тыс. га озимого рапса. Состояние 39% посевов (187,1 тыс. га) оценивается как хорошее, 46 % (217,7 тыс. га) — в удовлетворительном состоянии.

Ирина Лобанова