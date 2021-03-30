В Перми открылся концерт-холл «Свобода»

Екатеринбургская команда концерт-холла «Свобода» открыла свой филиал в Перми, пишет chitaitext.ru. Концертная площадка «Свободы» располагается на ул. Краснофлотской, 15а. Первым мероприятием в пермском концерт-холле стало выступление группы Louna 27 марта.

Концерт-холл «Свобода» - одна из крупнейших площадок в Перми, где можно проводить концерты, фестивали, вечеринки и прочие мероприятия. По данным компании, ее вместимость составляет 2 тыс. человек, площадь — 1,4 тыс. кв. м., есть ВИП-зона вместимостью до 100 человек. Для гостей работает бесплатная парковка.

Отметим, что в официальной группе «ВКонтакте» концерт-холла «Свобода» еще в сентябре 2020 года сообщалось, что в Перми откроется филиал концертной площадки.

В афише пермской площадки указаны концерты до октября включительно. К примеру, весной там выступят группы The Hatters, Anacondaz, Shortparis, Элджей и Алена Швец.