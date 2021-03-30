Пассажирские перевозки в Ростовской области сократились на 22,5% в 2020 году

В 2020 году транспортные компании и индивидуальные предприниматели Ростостовской области на коммерческой основе всеми видами транспорта перевезли 262,4 млн. человек, что на 22,5% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Ростовстат.

Количество перевезенных пассажиров автотранспортом снизилось на 22%. Число горожан, которые совершали в 2020 году поездки на трамваях и троллейбусах сократилось на 30%. «На 24% меньше пассажиров воспользовались услугами российских железных дорог»,— сказано в сообщении.

Отмечается, что отток пассажиров судоходных компаний Ростовской области составил 17% по сравнению с 2019 годом. Объем перевозок авиакомпаний снизился на 2% по сравнению с 2019 годом.

Наталья Шинкарева