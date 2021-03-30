Компанию «Папа-гриль» обязали снести павильон в Нагаево

Арбитражный суд Башкирии, рассмотрев иск администрации Октябрьского района Уфы, обязал ООО «Папа-гриль» освободить земельный участок в селе Нагаево ориентировочной площадью 25 кв. м, на котором расположен павильон по продаже фастфуда.

Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы поддержало иск, сообщив, что после установки павильона в мэрию поступили коллективные жалобы жителей Нагаево на шум и просьбы о его сносе.

Как установил суд, «Папа-гриль» самовольно занял спорный земельный участок: договора аренды земли и разрешения на размещение нестационарного торгового объекта у компании не было. У ответчика был ордер на проведение земляных работ, который был выдан ему не для строительства павильона, а «в целях облагораживания земельного участка для последующего комфортного использования», указано в решении суда.

У ответчика есть десять дней для сноса павильона, в противном случае это сделает администрация района.

ООО «Папа Гриль», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в июле 2012 года. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным имуществом. В равных долях компанией владеют Алексей Петров, Виль Калимуллин и Андрей Константинов. В 2019 году выручка «Папа Гриль» составила 32,5 млн руб., чистая прибыль — 5,9 млн руб.

Майя Иванова