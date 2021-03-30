На Кубани выявлено 109 новых случаев COVID-19

По данным на 30 марта в Краснодарском крае подтверждено 109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Всего за время пандемии в крае заболели 42262 человека.

Больше всего новых зараженных COVID-19 в Краснодаре — 38 человек, в Сочи – 29 человек, в Анапе – 14 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 744,6. За прошедшие сутки в регионе скончались 11 человек, заболевших COVID-19, при этом 128 человек выздоровели. Общее количество выздоровевших в крае составило 37134 человека, умерших – 2310 человек.

Анна Перова, Краснодар