В Ростовской области выявили 240 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Ростовской области было зафиксировано240 случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 92. В Волгодонске, Новошахтинске и Неклиновском районе выявлено по восемь случаев заражения, в Батайске, Таганроге, Азовском и Белокалитвинском районах — по семь, в Шахтах — по шесть, в Каменске-Шахтинском и Зерноградском районах — по пять, в Новочеркасске, Багаевском, Красносулинском, Морозовском и Семикаракорском районах — по четыре. По три новых случая выявлено в Гуков, Волгодонском, Сальском, Тацинском и Цимлянском районах, по два — в Азове, Аксайском, Зимовниковском, Кагальницком, Каменском, Кашарском, Константиновском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Милютинском, Песчанокопском, Пролетарском, Ремонтненском, Тарасовском и Чертковском районах, по одному — в Донецке, Звереве, Боковском, Веселовском, Дубовском, Егорлыкском, Заветинском, Куйбышевском, Мясниковском, Обливском, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах.

За минувшие сутки в регионе выздоровел 271 человек. Умерли 20 человек.

По состоянию на утро 30 марта количество инфицированных в области превысило 80,5 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1918. Коэффициент распространения инфекции — 0,99. За весь период пандемии выздоровели более 72,3 тыс. человек, умерли 3 553 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 1,9 тыс. человек.

Наталья Шинкарева