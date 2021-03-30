В Саратове участники банды подозреваются в 11 кражах, грабежах и вооруженном нападении

В Саратове двое местных жителей подозреваются в создании банды, осуществлявшей вооруженные нападения на граждан и организации. В рамках расследования уголовного дела о кражах выявлен факт нападения на сотрудников одной из страховых компаний в январе 2018 года, уточнили в пресс-службе ГУ МВД.

По данным следствия, злоумышленники проникли в помещение страховой организации и, применив травматическое оружие, похитили 2,65 млн руб., после его в отношении подозреваемых было возбуждено дело о бандитизме. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Задержаны участники преступной группы были в октябре прошлого года.

Установлена их причастность к совершению 11 эпизодов незаконной деятельности - кражам, грабежам и разбойному нападению. Все дела объединены в одно производство.

Марина Ковалева