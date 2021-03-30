Более 5 млн рублей выиграл житель Ярославля в лотерею

Житель Ярославской области выиграл в лотерею более 5 млн руб., сообщается на сайте организаторов лотереи. В сообщении отмечается, что ярославец выиграл суперприз лотереи «Рапидо 2.0» в розыгрыше 29 марта. Сумма выигрыша составила более 5,2 млн руб.

Организаторы лотереи сообщают, что житель Ярославской области пока не обращался за выигрышем. Для получения приза ему нужно обратиться в центр «Столото». По данным организаторов, самый крупный выигрыш в данной лотерее был получен в 2019 году жителем Башкирии, который выиграл более 6,4 млн руб.

Антон Антонов