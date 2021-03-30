Лжесотрудник банка похитил у замдиректора школы из Удмуртии почти 600 тысяч рублей

У заместителя директора одной из школ Увинского района Удмуртии похитили 595 тыс. руб. под предлогом защиты от оформления кредита на ее имя. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), сообщает пресс-служба МВД по республике.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что от ее имени оформлена заявка на кредит. Женщина ответила, что заявку не подавала, а звонивший ответил, что для остановки операции ей нужно провести ряд манипуляций в личном кабинете банка. Потерпевшая выполнила указания, не осознавая, что берет кредиты в банках. В течение двух дней она оформила займы на 595 тыс. руб., которые перевела на названные злоумышленником счета. Звонивший обещал вернуть деньги, но потерпевшая решила сходить в банк, не увидев пополнения счета. Там она узнала, что стала жертвой преступления.