Авито: за год рынок автомобилей с пробегом на Урале сократился на 25%

Рынок автомобилей с пробегом в Уральском федеральном округе (УрФО) за год сократился на 25%, сообщил во время онлайн-конференции аналитик «Авито Авто» Алексей Ткачук. При этом спрос на них год к году вырос на 88%.

Самыми популярными автомобилями с пробегом, которые пользуются спросом является Lada Priora – на эти автомобили приходится 4%, такое же количество приходится на Lada Samara и 3% приходится на Lada 2112. Из новых автомобилей первое место по спросу занимает Lada Granta – 10%, 6% у Niva 4x4 и 5% занимается Lada Vesta.

По данным аналитика, 60% рынка представлено автомобилями которым более 10 лет. «С сентября прошлого года мы увидели, что увеличилась доля сегмента автомобилей до 1 года», — отметил Алексей Ткачук.

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра), по словам господина Ткачука, является регионом с самыми молодыми автомобилями. Так, средний возраст продаваемого автомобиля в Югре составляет около 12 лет. В Свердловской области средний возраст машины — 12,6 лет, в Челябинской области – 12,7, Тюменской области – 12,8, на Ямале средний возраст автомобиля в продаже – 13,4. Самый высокий возраст автомобилей в республике Алтай – он составляет 19,3 года.

Средняя стоимость автомобилей за год также выросла на 14% и сейчас составляет 418 тыс. руб. на Урале и в Сибири. Алексей Ткачук отметил, что на рынке произошло снижение количества объявлений о продаже автомобилей стоимостью до 500 тыс. руб.

Аналитики подсчитали, что самые дешевые автомобили представлены в Курганской области — там более 80% предложений представлены в сегменте до 500 тыс. руб. Самые дорогие авто на Ямале, там средняя стоимость составляет порядка 560 тыс. руб.

В Свердловской области средняя стоимость на машины выросла на 20%, в Тюменской на 16%, в ХМАО на 15%, на Ямале на 20%.

«Рынок новых автомобилей так и не восстановился. Мы видим, что многие производители снижают производство, так как снижается покупательская способность. Скорее всего по категории новых авто не стоит пока ждать возвращение к докризисному уровню. Что касается авто с пробегом, то сокращается выкуп с улиц и trade-in. Сейчас количество объявлений вышло на плато, нам кажется, что так и останется», — рассказал Алексей Ткачук, добавив, цены на автомобили могут и дальше расти.

Мария Игнатова