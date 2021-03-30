В Югре до конца 2025 года построят 22 медучреждения, еще 62 здания отремонтируют

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) запустили проект по модернизации медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сроки реализации проекта — 2021-2025 годы. За это время региональные власти планируют построить 22 новых объекта, в том числе девять врачебных амбулаторий, шесть фельдшерско-акушерских пунктов, три поликлиники, одну участковую больницу и одно поликлиническое подразделение. Кроме того, будут капитально отремонтированы 62 объекта, еще три учреждения реконструированы.

По словам губернатора Натальи Комаровой, ключевая цель проекта — развитие первичного звена здравоохранения и обеспечение 100% доступности медицинских услуг для жителей сельской местности, поселков и малых городов.

Анастасия Реутова