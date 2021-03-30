В Урюпинске троим мужчинам грозит до пяти лет колонии за незаконный вылов рыбы

В Волгоградской области Урюпинская межрайонная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении троих мужчин. Они обвиняются в незаконной добыче водных биологических ресурсов с применением электротока и способов их массового истребления (ч. 3 ст. 256 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, 1 июля 2020 года двое обвиняемых сплавлялись по реке Хопер и при помощи электролова пускали в воду ток, а затем вылавливали рыбу. Предположительно, сообщник на автомобиле ожидал их в районе Бесплемяновской переправы. Мужчины якобы встретились на берегу, погрузили добычу и орудия лова в автомобиль соучастника, после чего их задержали сотрудники Цимлянского отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства и регионального УФСБ.

Ущерб водным биологическим ресурсам составил порядка 80 тыс. руб. Уголовное дело направили в Урюпинский городской суд. В качестве максимального наказания мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Мария Шахрай