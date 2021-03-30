Санаторий «Сочи» закупит рыбы и морепродуктов на сумму около 17 млн рублей

ФГБУ «Объединенный санаторий «Сочи» управления делами президента РФ» ищет поставщика рыбы и морепродуктов. В настоящий момент принимаются заявки на участие в торгах, максимальная стоимость контракта составит 16,9 млн руб.

Согласно документам госзакупки, на эту сумму планируется закупить 600 кг мороженой барабули, 2,2 т свежемороженой горбуши, 100 кг охлажденной и 100 кг мороженой дорады, 100 кг охлажденного и 100 кг мороженого сибаса, 200 кг мороженой камбалы калкан, 2,2 т мороженой дальневосточной камбалы, 1,8 т свежемороженых тушек кальмара, 600 кг мороженой кеты, 300 кг мороженой черноморской кефали, 300 кг аргентинских и 50 кг тигровых креветок, 800 кг мидий, 100 кг филе морского гребешка, 500 кг мороженой нерки, 2 т морского и 100 кг черноморского окуня, 300 кг мяса рапана, 1,2 т скумбрии, 200 кг ставриды, 100 кг филе тунца, 5 т филе трески, 4 т филе судака, 1 т филе минтая, 1,2 т мороженой и 300 кг живой радужной форели, 99 живых императорских устриц, 150 кг креветок, 20 кг мяса морских ежей, 200 кг живого мраморного сома, 20 кг живого сибирского осетра и еще несколько сортов различных рыб и рыбных продуктов - всего 45 позиций.

Открытые торги по тендеру в форме аукциона на понижение будут проведены 5 апреля.

Ольга Логинова