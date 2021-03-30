Оксана Фадина подала заявку на участие в праймериз «Единой России»

Мэр Омска Оксана Фадина подала документы и заявление для участия в праймериз «Единой России» накануне сентябрьских выборов в Госдуму, сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.

«Я понимаю, что знания, профессиональный опыт, работа в системе государственного управления и понимание проблем муниципалитетов дают мне основания объективно оценить свои силы»,— сказала госпожа Фадина.

Как стало известно 15 марта, ее кандидатуру для участия в выборах предложил секретарь реготделения партии Вадим Бережной. Губернатор Омской области Александр Бурков решение поддержал.

Оксана Фадина родилась 3 июля 1976 года в Омской области. В 1998 году окончила Институт экономики и финансов Омского государственного аграрного университета, в 2004 году — аспирантуру этого же учреждения. В январе 2006 года получила ученую степень кандидата экономических наук. Занимала руководящие должности в коммерческих организациях, работала в органах исполнительной власти региона. С июля 2015 года по декабрь 2017 года была министром экономики Омской области. Избрана мэром Омска в 2017 году.

Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года. Сроком на пять лет изберутся 450 депутатов: 225 из них — по одномандатным округам, половина — по партспискам.

Екатерина Лукашевич