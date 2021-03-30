На Ямале COVID-19 подтвердился еще у 23 человек

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 23 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 37 969 жителей округа. Из них более 36,5 тыс. человек выздоровели, 407 пациентов скончались.

Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 31 марта. Жители региона старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Эта мера не распространяется на тех, у кого есть сертификат о прививке или справка о наличии антител.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 277 случаев COVID-19 в 84 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 536 820 россиян. Из них более 4,1 млн человек выздоровели, 98 442 пациента скончались.

Михаил Мананников