Рособрнадзор может сделать бессрочной аккредитацию и лицензию вузов

Рособрнадзор предложил сделать аккредитацию и лицензию для вузов бессрочными, этот вопрос обсуждался на совещании с ректорами и проректорами университетов, сообщила пресс-служба ведомства. Участники встречи поддержали предложенный Рособрнадзором подход.

«Мы предполагаем, что и лицензирование, и аккредитация будут бессрочными»,— сказала заместитель руководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова, ее слова приводятся на сайте Рособрнадзора.

По ее словам, нужно устранить дублирование требований лицензирования и аккредитации. В первом случае вуз должен подтвердить наличие помещений, материально-технического обеспечения, санитарно-эпидемиологического заключения, условий для студентов с ограничениями по здоровью, образовательных программ.

При аккредитации планируется оценивать качество подготовки. Процедуру будет проводить Рособрнадзор по показателям, разработанным совместно с Минобрнауки и Минпросвещения. Вузы с госаккредитацией будут проверять раз в 2–5 лет, колледжи — 2–4 года. По результатам учебное заведение отнесут к одной из трех групп риска. При попадании в группу высокого риска в образовательной организации будут проводиться проверки, их итоги могут стать основанием для приостановки или лишения аккредитации.