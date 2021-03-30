«Уральские авиалинии» начнут перелеты Пермь — Шарджа

Авиакомпания «Уральские авиалинии» перешла на летнее расписание. По информации на сайте компании, из Перми в этом сезоне перевозчик запускает перелеты в Симферополь, а также несколько международных рейсов: в Ларнаку (Кипр), Ереван (Армения), Бишкек и Ош (Киргизия) и Шарджу (ОАЭ).

Ранее полеты из столицы Прикамья в Шарджу выполняла авиакомпания «Россия», полетная программа продлилась до конца марта. В апреле перевозчик планировал начать перелеты из Перми в другие города ОАЭ — Дубай и Рас-аль-Хайма, однако затем эти рейсы исчезли из расписания пермского аэропорта. В анонсированном Большим Савино летнем расписании они тоже не запланированы. В компании «Россия» изменение планов не прокомментировали.