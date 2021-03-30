Еще 55 жителей Тюменской области заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Тюменской области новой коронавирусной инфекцией заразились еще 55 человек, семь пациентов скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии COVID-19 в регионе выявили 33 542 случая заболевания. Более 31,5 тыс. жителей области уже выздоровели, 381 человек скончался. В регионе действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 277 случаев COVID-19 в 84 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 536 820 россиян. Из них более 4,1 млн человек выздоровели, 98 442 пациента скончались.

Михаил Мананников