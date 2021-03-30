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В Свердловской области выявили 136 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 136 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 11 пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 заразились 82 387 жителей региона. Более 75 тыс. пациентов выздоровели, 2 726 больных скончались.

Напомним, в регионе действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. В рамках массовой вакцинации более 200 тыс. уральцев уже привились первым компонентом вакцины от COVID-19.

Михаил Мананников


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