Суд ввел процедуру реализации имущества в отношении главы «Алексеевки химмаш» Александра Пархоменко

Арбитражный суд Белгородской области признал банкротом и ввел процедуру реализации имущества в отношении председателя совета директоров и основного владельца ГК «Алексеевка Химмаш» (производственные активы расположены в Белгородской области) Александра Пархоменко сроком до 27 июля 2021 года. Об этом говорится в документах суда. Финансовым управляющим назначена Светлана Мартос. Реестр требований кредиторов планируется закрыть через два месяца.

С иском о банкротстве к Александру Пархоменко в декабре 2019 года обратился Юникредитбанк. Сумма требований не раскрывалась. При этом Юникредитбанк также выступает кредитором в юрлицах группы компаний. В конце 2019 года было признано банкротом основное юрлицо группы АО «Алексеевский завод химического машиностроения». В июне 2020-го наблюдение было введено на ООО «АЗХМ-инжиниринг», а в октябре конкурсное производство началось на ООО ТД «АЗХМ».

Кроме того, в феврале та же процедура была введена на подконтрольном головному юрлицу АО «Алексеевский вагоностроительный завод» (АВЗ). В октябре имущество предприятия было выставлено на торги за 559,2 млн руб., однако покупателей на актив не нашлось. В марте предприятие единым комплексом было выставлено с начальной ценой 404,7 млн руб.

Подробнее о финансовых проблемах «Алексеевки химмаш» читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова