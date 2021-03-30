Житель Ставрополья осужден участие в мятеже 1999 года в составе банды Басаева

Суд признал жителя Ставропольского края Мавлимберди Акбулатова виновным в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ), посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ) и вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ). Ему назначено 14 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, в середине 1999 года Акбулатов участвовал в преступной деятельности в составе банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Он был в числе боевиков, которые с 7 по 24 августа 1999 года устроили вооруженный мятеж на территории Ботлихского района Республики Дагестан.

«По уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыски. Уголовное преследование в отношении семерых боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью»,— сказано в сообщении. Кроме того, сейчас устанавливается роль и действия в составе банды еще четверых участников нападения.

Наталья Шинкарева