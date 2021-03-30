Hublot выпустили новые часы в сотрудничестве с художником Шепардом Фейри

Швеицарская часовая мануфактура Hublot продолжает развивать программу «Hublot Loves Art» и в рамках второго сотрудничества c американским художником Шепардом Феири представляет часы Classic Fusion Chronograph Shepard Fairey после коллабораций с художниками Такаси Мураками и Ришаром Орлински. Американскии художник, графическии дизаинер, диджеи, иллюстратор, уличныи художник, скеитбордист и основатель компании по производству одежды OBEY Clothing, Шепард Феири также известен под псевдонимом Obey. Среди его работ — знаменитыи плакат «Obama Hope» для избирательнои кампании Барака Обамы в 2008 году, а также плакат «Liberte, egalite, fraternite», которое он создал как символ надежды Франции после террористических атак 2015 года. Его работы выставлены в Смитсоновском институте в Вашингтоне, Музее искусств округа Лос-Анджелес, Музее современного искусства в Нью-Иорке, Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Художник является послом Hublot с 2018 года.

Фото: Hublot

В этом году Hublot и Феири выбрали часы из коллекции Classic Fusion в качестве основы для второи коллаборации. Художник создал дизаин с орнаментальным изображением мандалы, символа гармонии и жизненной энергии. Узор сатинирован и выгравирован на титане, из которого сделан корпус диаметром 45 мм. Орнамент есть и на скелетонизированном циферблате, через который виден механизм хронографа HUB1155 с 42-часовым запасом хода. Стрелки в центре раскрывают фирменныи знак Феири «Star Gear» . Хронограф дополнен ремешком из черного каучука с подкладкои и чернои раскладывающеися застежкои из сатинированнои стали.

Часы выпущены ограниченной серией, а средства от продажи поидут на помощь неправительственнои организации Amnesty International, которая проводит кампании против нарушении прав человека.