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Глава Башкирии раскритиковал подрядчика капремонта домов

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании раскритиковал работу фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» и недобросовестных подрядчиков. В их числе глава назвал уфимское ООО «Строй-ресурс», которое в прошлом году выполняло по контракту с фондом капитальный ремонт крыш домов в Стерлитамаке. При этом ремонт начался в июне-августе, и чтобы соблюсти сроки исполнения работ, подрядчик вскрыл сразу 11 крыш. Ремонт завершился только в октябре-декабре. В результате выпадения осадков оказались затоплены 195 квартиры, сообщил Радий Хабиров. «Строй-Ресурс» не возместил ущерб владельцам 31 квартиры.

При этом в текущем году компания уже заключила новый контракт с фондом на сумму более 800 млн руб., отметил гендиректор регионального оператора капремонта Павел Сафонов. Радия Хабирова возмутился этим фактом, заявив, что «Строй-ресурс» по итогам работы прошлого года должны были внести в реестр недобросовестных подрядчиков.

«Он просто издевается над вами и над нами. Подчеркиваю, 195 квартир ухайдакал. Несколько сотен миллионов отрабатывал. 31 квартира до сих пор не сделана. Ну, это не наглец? А вы-то куда смотрите?» — обратился глава к Павлу Сафонову.

Господин Хабиров поручил первому заместителю руководителя своей администрации Ринату Баширову подключить республиканское УФАС, чтобы ведомство занялось этой компанией. Если УФАС не отреагирует, тогда необходимо подключить прокуратуру и правоохранительные органы.

Через месяц глава заслушает новый доклад о ситуации. «Я эту работу доведу до конца, Павел Валерьевич, с вами или без, я эту работу доведу и исправлю текущую ситуацию. Больно много жалоб», — подчеркнул Радий Хабиров, добавив, что работу фонда он оценивает «на двоечку».

ООО «Строй-Ресурс» принадлежит Алексею Сальникову. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», в 2020 году компания заключила пять госконтрактов с регоператором на ремонт крыш домов на 539,4 млн руб.

Влада Шипилова


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