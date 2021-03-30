В Челябинске число малых и средних предприятий сократилось на 3,2 тыс. в 2020 году

По итогам 2020 года число субъектов малого и среднего бизнеса в Челябинске сократилось на 3,2 тыс. Всего в прошлом году работало около 70 тыс. таких предприятий. Об этом рассказала глава города Наталья Котова, выступая перед депутатами гордумы с отчетом о деятельности администрации в 2020 году. По ее словам, некоторые отрасли, такие как общественное питание так и не восстановились к концу года. Число занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса за год сократилось более чем на 3 тыс. человек. Однако с учетом зарегистрированных в качестве самозанятых общая численность работников малых компаний увеличилась по сравнению с 2019 годом и превысила 270 тыс. человек.

По словам Натальи Котовой, мерами поддержки смогли воспользоваться около 17 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в экономику «влилось почти 7 млрд так называемых живых денег».