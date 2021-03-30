В Башкирии задержали сотрудников службы весового контроля по подозрению во взяточничестве

В Баймакском районе Башкирии задержаны восемь сотрудников пункта весового контроля, которых подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии, подозреваемые получали деньги от грузоперевозчиков, чьи машины проходили через стационарный пункт весового контроля №2 в городе Баймак ГКУ РБ «Центр организации дорожного движения», расположенного на 134 км автодороги Магнитогорск – Ира, не составляли протоколы по фактам нарушений правил перевозки крупногабаритных грузов и не рассчитывали вред, причиненный автотранспортным средством дорожному полотну.

По данным регионального СКР, подозреваемые получали взятки с 2018 по 2021 года. Сумма за каждый пропущенный автомобиль варьировалась от 1 до 2 тыс. руб., таким образом за время работы сотрудники весового контроля получили деньги на общую сумму 329 тыс. руб.

Заведующему пунктом весового контроля уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Одному задержанному сотруднику избран запрет определенных действий, шестеро помещены под домашний арест.

Анна Соколова