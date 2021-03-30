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Краснодарский водоканал направит 15,8 млн рублей на поиск и оценку подземных запасов пресной воды

Предприятие «Краснодар Водоканал» объявило тендер на поиск подрядчика на оказание услуг по поиску и оценке подземных запасов пресной воды в границах Ново-Знаменского участка. За весь комплекс работ предприятие готово заплатить максимальную сумму 15,87 млн руб. Разведка будет финансироваться в рамках инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения Краснодара на 2014 – 2025 годы.

Согласно документам к госзакупке, подрядчику предстоит оценить запасов подземных технических и питьевых вод в объеме 40 тыс. м3 в сутки. Новые скважины планируется эксплуатировать непрерывно, круглогодично, в течение 25 лет. В рамках научных исследовательских работ будут изучены геологическое строение и гидрогеологические условия будущих скважин и горизонтов перспективных водоносных участков, их фильтрационные параметры, качество воды, оценена защищенности подземных вод и обоснованы границы зоны санитарной охраны водозабора. Работы планируется завершить до конца 2024 года.

В настоящий момент ведется прием заявок от потенциальных исполнителей, открытые торги по госзакупке состоятся 19 апреля.

Ольга Логинова


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