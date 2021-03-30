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Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Главой общественной палаты Ярославля вновь избран Александр Федоров

В Ярославле на должность председателя городской общественной палаты вновь избран Александр Федоров, который возглавлял палату предыдущего созыва, сообщили в пресс-службе мэрии. 29 марта состоялось первое заседание общественной палаты города Ярославля пятого состава, в ходе которого были избраны ее председатель, заместитель председателя, а также был утвержден совет общественной палаты.

В пресс-службе уточнили, что на должность заместителя председателя была избрана Наталья Бекетова. В совет общественной палаты вошли Владимир Ковалев, Татьяна Обухова, Нариман Дженишаев, Александр Нечаев и Алексей Игнатьев.

Дарья Сабаева


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