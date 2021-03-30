Минтруда и соцразвития Новосибирской области не выявило нарушений в интернате

Министерство труда и социального развития Новосибирской области не выявило нарушений в части предоставления Обским психоневрологическим интернатом соцуслуг, сообщила пресс-служба ведомства. Проверка была проведена после публикаций СМИ о якобы истязании воспитанника.

Ранее местные средства массовой информации опубликовали историю жительницы, которая рассказала, что забрала своего 21-летнего сына-инвалида из учреждения из-за якобы ненадлежащее отношения к пациентам. По ее словам, у него были синяки и ссадины.

Как сообщалось, министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов направил письмо в Следственный комитет России с просьбой инициировать доследственную проверку в интернате. Сейчас прокуратура города Обь вместе со специалистами министерства проводят проверку в учреждении.

Екатерина Лукашевич