В Астраханской области планируется инвестиционное сотрудничество с ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты готовы инвестировать в IT-технологии и продовольственную сферу Астраханской области. Об этом сообщил глава экономического отдела посольства ОАЭ в РФ Ахмад Алькетби в ходе переговоров с руководителем агентства международных связей Астраханской области Владимиром Головковым.

Стороны обсудили перспективные направления двухстороннего сотрудничества. Владимир Головков предложил организовать визит делегации деловых кругов ОАЭ в регион для знакомства с торгово-экономическим потенциалом области и определения перспективных сфер взаимодействия.

В агентстве международных связей отметили, эмиратская сторона также пригласила представителей бизнес-сообщества Астраханской области посетить ОАЭ и принять участие в одном из инвестиционных выставочных мероприятий.

Мария Шахрай