На поставку оборудования для РКЦ потратят еще 285 млн рублей

«Управление капитального строительства Республики Башкортостан» по итогам двух аукционов 9 апреля отберет поставщиков оборудования для нового хирургического корпуса Республиканского кардиологического центра (РКЦ), сообщается на сайте госзакупок. Общая начальная цена контрактов составляет 285 млн руб., из них 140 млн руб. — на поставку рентгеновской системы компьютерной томографии всего тела и 145 млн руб. — ангиографической системы. Контракты, которые действуют до 31 декабря текущего года, будут оплачены из бюджета Башкирии.

Ранее, как сообщал "Ъ-Уфа", управление капстроительтсва Башкирии назначило аукционы на поставку оборудования для хирургического корпуса РКЦ на общую сумму 504,8 млн руб., из них на поставку ангиографических систем потратят до 304 млн руб., томографа — до 200 млн руб.

Майя Иванова