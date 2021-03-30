Определен подрядчик для разработки проекта моста через Ростовской море

Победителем конкурса на разработку проекта моста через водохранилище Ростовское море на дороге «Магистраль «Дон» — хутор Камышеваха — Ростов-на-Дону стало ООО «Донтехпроект». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Компания оценила свои услуги в 15 млн. руб., тогда как начальная стоимость контракта составляла 30 млн руб.

Согласно техническому заданию, длина моста должна составлять около 1,5 км, число полос — от двух до четырех. Подрядчик должен выполнить проектировочные работы до 29 июля 2022 года.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Донтехпроект» было учреждено в Батайске в 2008 года. Основной вид деятельности компании — деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Бенефициаром и директором компании является Денис Задорожний. Выручка компании в 2019 году составила 22,6 млн руб., а чистая прибыль — 3,1 млн руб.

Наталья Шинкарева