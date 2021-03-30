Налоговую ставку по «патенту» ряду новых предпринимателей Удмуртии снизили до 0%

Депутаты госсовета Удмуртии приняли законопроект, снижающий налоговую ставку по «патенту» для начинающих предпринимателей Удмуртии по отдельным видам деятельности до 0%. Льгота будет действовать два года после регистрации в качестве ИП.

«Изменение позволит вывести из тени ряд предпринимателей, помочь им успешно начать свою деятельность, тем самым, увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства и создать дополнительные рабочие места на территории региона»,— подчеркнул председатель постоянной комиссии госсовета по бюджету, налогам и финансам Владимир Паршин.