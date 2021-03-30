Глава СКР поручил создать филиал судебно-экспертного центра в Ростове-на-Дону

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил создать филиал судебно-экспертного центра (СЭЦ) в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба СКР.

Как сказано в сообщении, в Южном федеральном округе нет СЭЦ, поэтому следователи вынуждены обращаться за проведением экспертиз в Северо-Кавказский федеральный округ. В свою очередь, это затягивает сроки проведения исследований. «Председатель СК России особенно подчеркнул, что все больше преступлений совершается с применением новейших технологий. Это естественным образом обуславливает необходимость расширения возможностей компьютерно-технических экспертиз, усиления материально-технической базы СЭЦ»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева