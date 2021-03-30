Скончался известный петербургский краевед Наум Синдаловский

Накануне, 29 марта, ушел из жизни писатель и краевед, исследователь петербургского фольклора Наум Синдаловский. Ему было 85 лет.

Об этом сообщил «Петербургский дневник», чьим колумнистом был господин Синдаловский. Наум Синдаловский написал более трех десятков книг по истории Санкт-Петербурга, большая часть которых была посвящена фольклору города. Также он создал два поэтических сборника. Был постоянным автором журнала «Нева» и в 2009 году стал лауреатом одноименной премии.

О причинах смерти Наума Синдаловского официально не сообщается.