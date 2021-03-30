УДС «Молот» могут продать на торгах за 702 млн рублей

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев уведомил о проведении комитета кредиторов должника. Как следует из информации ЕФРСБ, членам комитета предлагается утвердить положения о порядке, условиях и сроках продажи имущества ПАО, а также имущественного комплекса универсального дворца спорта «Молот». В данный момент основная часть имущественного комплекса находится в залоге у «Промсвязьбанка». Как следует из отчета оценщика, рыночная стоимость залогового имущества, которое состоит из двух земельных участков, а также нежилых помещений в здании дворца, составляет 668,68 млн руб. Еще в 33,4 млн руб. оценено не обремененное залогом имущество. Таким образом, общая начальная цена лота составила 702,16 млн руб.

Из проекта положения о продаже актива следует, что его реализация будет проходить в форме открытых торгов. Участники должны внести задаток в размере 20% от начальной стоимости лота. Если торги будут признаны несостоявшимися, то при повторных начальная цена будет снижена на 5%. При этом максимально стоимость актива может опуститься на 45%.

Напомним, ПАО «Мотовилихинские заводы» с 2018 года находится в процедуре конкурсного производства. Сумма требований кредиторов на начало текущего года составляла около 17,6 млрд руб. Банкротство предприятия контролируют структуры «Ростеха», госкорпорация реализует на предприятии антикризисную программу. Его производственная деятельность сосредоточена в дочерних обществах: ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».