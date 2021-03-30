Пермь посетит глава банка «Открытие»

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, 26-27 апреля ожидается визит в Пермь президента банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова. По информации источника, знакомого с ситуацией, в программе встречи запланированы встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и посещение предприятия «КАМА Картон» (Краснокамск, входит в группу компаний «КАМА»), где в апреле будет запущено производство мелованного коробочного картона (FBB ).

Напомним, банк «ФК Открытие» с 2018 года является финансовым партнером ГК «КАМА». Банк решил возобновить импортозамещающий проект по производству FBB-картона, приостановленный прежними владельцами «КАМЫ», и открыть для него финансирование. Общий объем инвестиций составил 21 млрд руб. Для его реализации на базе ЦБК «Кама» было создано ООО «КAMA Картон», приобретено и смонтировано передовое оборудование. Производственные и вспомогательные площади нового комплекса занимают свыше 100 тыс. кв. м.