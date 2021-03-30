Полномочия по выдаче разрешений на возведение небольших объектов в Удмуртии передадут муниципалитетам

Депутаты госсовета Удмуртии внесли изменения в ст. 2 закона республики «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти». Так, муниципалитетам передали полномочия по выдаче разрешений на возведение или реконструкцию небольших объектов.

Ожидается, что изменения будут способствовать упрощению процедуры и сокращению сроков выдачи разрешительной документации. Отметим, что согласно ч. 3.3 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, к небольшим относятся объекты этажностью не выше трех этажей и площадью не более 1,5 тыс. кв. м.