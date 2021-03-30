Forbes включил НБД-Банк в топ-100 самых надежных банков России

НБД-Банк вошел в топ-100 самых надежных банков на российском финансовом рынке по версии журнала Forbes и занял 57 место. При составлении списка авторы опирались на оценки международных и российских рейтинговых агентств, а также на показатели активов и достаточности капитала.

Первичные данные по показателям, которые учтены в рейтинге, были собраны рейтинговым агентством «Эксперт РА». Также учитывались данные от международных рейтинговых агентств, в том числе Moody's Investors Service, которое в 2020 году подтвердило стабильный прогноз НБД-Банка по долгосрочному депозитному рейтингу по национальной и иностранной валюте на уровне Ва3 и долгосрочному рейтингу риска контрагента на уровне Ba2.

«НБД-Банк в очередной раз подтвердил свое устойчивое положение на рынке банковских услуг. Напомню, по итогам 2020 года НБД-Банк занял 17 позицию в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» по объему выданных кредитов. На данный момент НБД-Банк — крупнейший региональный банк, специализирующийся на работе с промышленными предприятиями и субъектами МСБ. Уверен, оценки от экспертов Forbes, международных и российских рейтинговых агентств подтверждают правильную стратегию развития банка и высокий уровень доверия клиентов», — прокомментировал председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов.