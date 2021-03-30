Еще трое суток понадобится на полное восстановление движения по Суэцкому каналу. Такую оценку дает администрация транспортного коридора. Самую оживленную морскую артерию мира 29 марта освободили от севшего на мель судна. Гигантский контейнеровоз блокировал канал на протяжении шести дней. Из-за простоя местные власти теряли до $15 млн в сутки. Руководство Египта намерено потребовать компенсацию от владельца «Ever Given». Ущерб мировой экономике исчисляется миллиардами долларов. Бизнесу еще только предстоит подсчитать убытки. Но, как стало известно “Ъ FM”, заплатить в итоге может, в том числе, и российский потребитель. Почему? Расскажет Григорий Колганов.

«Великое суэцкое стояние» закончилось с приливом. Поднявшийся уровень воды позволил сдвинуть с места гигантский контейнеровоз и пустить по каналу другие суда, коих в этом районе к моменту начала движения скопилось более четырехсот.

Власти Египта рассчитывают нормализовать трафик к 2 апреля, но последствия грандиозного коллапса будут ощущаться еще не одну неделю, заявляют крупнейшие мировые перевозчики. Все логично — освобожденные танкеры и сухогрузы ринутся в порты назначения, которые могут оказаться неготовыми к такому наплыву, объясняет начальник отдела стратегического маркетинга транспортной группы FESCO Максим Шишков: «Большой объем судов в моменте будет выходить из Суэцкого канала и направляться в порты назначения. Если мы берем контейнеровозы, то это порты Европы.

Возможно, будут пробки при разгрузке данных судов.

Возможно, здесь увидим очередное нарушение в цепочках поставок на рейде между Европой и Азией».

Общий ущерб от простоя Суэцкого канала оценивается аналитиками в сумму от $6 млрд до $10 млрд. Администрация транзитного коридора заявила, что ее вины в инциденте нет, а чья есть, установит расследование.

Но Ксения Рясова, гендиректор сети Finn Flare, чей контейнер застрял в главной пробке планеты, не намерена требовать возмещения: на фоне проблем с логистикой из-за пандемии суэцким коллапсом можно и пренебречь.

«Один контейнер задержался на семь — десять дней. Слава богу, у нас уже вся “весна” пришла, это “летний контейнер”, лето еще не началось. Да, у нас будут проблемы с дальними регионами, например с Владивостоком, с поставкой из этого контейнера. Но с точки зрения того, настолько был тяжелый сезон в этом году, какие были колоссальные задержки по поставкам “весны”, это “вишенка на торте”», — считает Ксения Рясова.

При этом госпожа Рясова не исключает, что другие грузоотправители, а также судовладельцы потребуют возмещения издержек со страховых компаний. Те по счетам заплатят, но следом поднимут тарифы. Этого же опасается и Максим Шишков из группы FESCO. Кроме того, на фоне коллапса могут вырасти цены на морские перевозки, хотя, казалось бы, дальше некуда.

«Страховые тарифы, скорее всего, поднимутся в связи с тем, что страховым компаниям придется выплатить достаточно большие суммы из-за увеличения сроков ожидания контейнеров. Ставки на морской фрахт во всем мире и так находятся на достаточно высоком уровне. Дальнейшее повышение возможно, но, скорее всего, будет недостаточно в большом объеме», — считает Максим Шишков.

Заплатить за ситуацию в Суэцком канале, возможно, придется даже российским потребителям технологичной продукции. Как сообщили “Ъ FM” в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, поставки из Азии задерживаются уже на неделю. Некоторые компании вынуждены заказывать доставку самолетом, а это совсем другие расходы, которые придется заложить в розничные ценники, посетовал директор по связям с общественностью ассоциации Антон Гуськов: «Через Суэц был как раз основной канал доставки из Азии. Сложившаяся ситуация задерживает поставки и готовых устройств, и комплектующих где-то на семь-восемь дней. Финансово пока это оценить тяжело, но недельная задержка — это прилично. Часть комплектующих, особенно для телевизоров, уже рассматривают и начинают понемножку авиафрахтом возить, самолетами. Это будет влиять на конечную стоимость».

Впрочем, гендиректор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков сомневается, что даже такие форс-мажоры способны серьезно повлиять на стоимость импортных товаров. Цены на них могут и будут расти по другим причинам, но объяснить подорожание проще международным коллапсом.

«Стоимость логистики в конечной стоимости продукции составляет единицы процентов. Это не так драматично отразится на конечной цене, как это будет рассказываться производителями и поставщиками, чтобы оправдать повышение цен.

Значительно более серьезно в этом плане сказывается ослабление курса рубля, нарушение производственных цепочек в период локдаунов.

На них достаточно сложно сейчас ссылаться, а вот на такие стихийные бедствия всегда очень просто списать проблемы, которые заставляют пересматривать стоимость конечной продукции», — отметил Иван Федяков.

Цена транспортного коллапса могла оказаться гораздо выше: все-таки самый продолжительный простой в истории Суэцкого канала обошелся без жертв, пострадавших и даже ущерба экологии. Впрочем, исключать повторения инцидента нельзя: администрация морского коридора не собирается запрещать проход по нему гигантских контейнеровозов.