Предприятиям АПК Орловской области в марте перечислены 142,4 млн рублей субсидий

Департаментом сельского хозяйства Орловской области, по данным на 25 марта, орловским сельхозпроизводителям перечислены 142,4 млн руб. субсидий, следует из сообщения пресс-службы регионального правительства. Подготовлена еще одна заявка на перечисление 26,9 млн руб.

По плану льготного краткосрочного кредитования заемщиков на 2021 год, в Орловской области объем субсидий составляет 406,3 млн руб. Департаментом сельского хозяйства согласованы 118 заявок на получение льготных краткосрочных кредитов на 7,2 млрд руб. Сумма субсидий составила 212 млн руб., в том числе на развитие растениеводства — 23 заявки на 3,7 млрд руб. (сумма субсидий — 114,4 млн руб.). По кредитам, взятым малыми формами хозяйствования — 83 заявки на сумму кредитов 481 млн руб. (сумма субсидий — 15,3 млн руб.).

По льготным инвестиционным кредитам департаментом согласованы и направлены в Минсельхоз для утверждения 60 заявок на 1,1 млрд руб., сумма субсидий составила 28,7 млн руб., в том числе: на приобретение техники 10 заявок на сумму 403,9 млн руб. (сумма субсидий — 10,3 млн руб.). По кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, — 47 заявок на сумму кредитов 527 млн руб. (сумма субсидий — 15 млн руб.).

Отметим, что ранее в РГС-банке отмечали, что в последнее время в целом по Черноземью наблюдается смена профиля малого и микро-бизнеса в сторону АПК. Эта отрасль только выросла за время ограничений. Положение дел у таких компаний иллюстрирует рост на 30% к 2019 году объема льготных кредитов на приобретение семян, удобрений и прочего, которыми могли воспользоваться и малые агрокомпании.

Ирина Лобанова