В Самарской области два младенца заразились COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Самарской области за 12 неделю текущего года на 100 тыс. населения выросла в трех возрастных группах. В частности, указанный показатель увеличился в регионе за указанный период среди детей в возрасте до одного года (с одного до двух случаев), семи – 14 лет (с 33 до 40 фактов) и 15 – 17 лет (с 16 до 19 случаев). Об этом сообщает правительство Самарской области.

Среди населения региона в остальных возрастных группах заболеваемость снизилась. Что же касается заболеваемости ОРВИ в Самарской области, она также снизилась и составила за 12 неделю текущего года более 13,5 тыс. случаев в отношении к аналогичному периоду минувшего года. При этом указанный показатель на 8,8% ниже, чем на предыдущей неделе.

Помимо прочего, за прошедший период медики зафиксировали внебольничную пневмонию почти у 1,6 тыс. пациентов в Самарской области. Этот показатель выше, чем в минувшем году и немного ниже в отношении к предыдущей неделе.

Георгий Портнов